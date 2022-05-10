На войне погиб известный активист из Хмельницкого: фото героя

Стало известно о смерти еще одного героя Украины. На войне погиб общественный деятель, велоактивист 32-летний Виталий Полищук.

О трагедии пишут друзья активиста.

Мужчина был советником городского головы по развитию велоинфраструктуры в Хмельницком, возглавлял общественную организацию "Критическая Масса Хмельницкий". На войну с оккупантами украинец пошел добровольцем, информирует Апостроф.

"Погиб наш коллега, советник городского головы по развитию велоинфраструктуры города Хмельницка. Это большая потеря для всех нас, семьи и супруги Виталия", - написал Станислав Клименко.

"Дорогой мой любимый Виталик, ты всегда будешь со мной. Я всегда буду тебя помнить и любить. Пусть тебе на том свете будет лучше. А я всегда буду твоей любимой женой. Почивай с миром. Теперь ты мой Герои навсегда. Я буду продолжать твое дело, буду жить теперь за двоих!",– написала жена Виталия Анастасия Яровая.

Друзья и коллеги его называют искренним, честным и профессиональным. Рассказывают, что Виталий был патриотом и по зову сердца ушел защищать родину от врагов.


Инна Погрибная, Апостроф

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