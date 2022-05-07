Леся Никитюк запустила флешмоб "Красота для ВСУ" - кто из звезд поддержал челлендж в поддержку бойцов

Леся Никитюк запустила флешмоб в поддержку бойцов ВСУ. Телеведущая предлагает украинкам публиковать в Instagram свои красивые фото под хэштегом #красотадля ВСУ, чтобы поднять "моральный и мужской дух" наших защитников, информирует Апостроф .

"Девушки! Я вижу, как за время войны мы с вами немного, как это правильно сказать… так чтоб себя и вас не обидеть. Ну не состарились, а так сказать потускнели, потеряли цвет. Короче, мы не имеем на это права. Я понимаю, что такое время. Но время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли – значит она должна выглядеть роскошно!", - считает телезвезда.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Наши мужчины, наши защитники, должны видеть нас красивыми, - уверена Леся. - Чтобы они еще лучше нас защищали, мы должны поднять им моральный дух ну и мужской. Чтобы было желание поскорее разбить врага и вернуться домой".

Челлендж телеведущей поддержали многие ее коллеги по шоу-бизнесу. Фотографии "при полном параде" опубликовали солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, хореограф Илона Гвоздева, телеведущая Маша Ефросинина, певица Оля Полякова, фотограф Соня Плакидюк, исполнительницы Наталка Карпа и Алена Омаргалиева.

Александра Зарицкая

"Моя подруга Леся Никитюк" запустила прекрасный флешмоб, чтобы взбодрить всех украинцев, а также поддержать боевой дух военных ВСУ. Защитники наши, вы самые лучшие в мире! Девушки, присоединяйтесь к флешмобу, давайте добавим немного красок в ленту. Слава Украине", - написала вокалистка KAZKA.

Фото: instagram.com/kazka.band

Илона Гвоздева

"Наши мужественные мужчины верим в вашу силу, ум и ловкость, благодарим вас каждый день, держим за вас кулачки, молимся за вас и ждем возвращения к дому и нашей Победы. Вы у нас лучшие", - написала танцовщица.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Маша Ефросинина и Оля Полякова

"Вчера, готовясь к нашему благотворительному вечеру с Олей Поляковой #ВзрослыеДевочки мы увидели, что наша подруга Леся Никитюк объявила достаточно справедливый челлендж #КрасадляЗСУ .Так что ребята, если вы действительно лучше чувствуете себя, когда видеть украинских женщин не заплаканными и не зачесанными, то ловите нас с Королевой "при полном параде" - для нас же это будет сильная мотивация чаще подводить глаза", - подписала телеведущая совместное фото с певицей.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Наталка Карпа

"Честно, что-то сложно было сделать настроенческое фото, хотя и губы подрисовала и румянец навела, еще и брошью дополнила образ. Но раз Леся говорит, что мы должны вдохновлять парней - значит, будем так делать", - отметила певица.

Фото: instagram.com/natalkakarpa

Соня Плакидюк

"Моя дорогая Леся Никитюк приказала принарядиться и поддержать хэштег #КрасадляЗСУ. Но должна сказать, что из прихорашивания пока даются только бант и цветы из переход", - написала фотограф.

Фото: instagram.com/moi_sofism

Алена Омаргалиева

"Поддерживаю челлендж моей положительной Леси Никитюк. Не знаю, есть ли время у наших ребят, видеть эти фото сейчас, но верю, что после нашей Победы, они их обязательно увидят. Слава нашим ВСУ, ТРО и всем, приобщается и помогает украинцам и Украине в такое сложное для всех нас время. Все будет Украина!", - так подписала свое фото солистка дуэта "TamerlanAlena".

Фото: instagram.com/omargalieva.alena