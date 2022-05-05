Украинский художник создал проект мемориального комплекса у легендарного моста в Ирпене: фото

Украинский дизайнер Иван Огиенко презентовал проект возможного будущего мемориального комплекса в Ирпене, концепция которого заключается в сохранении старого моста и восстановлении нового, информирует Апостроф.

Изображение он опубликовал в своем Instagram.

Идея дизайнера состоит в том, чтобы рядом с мостом, который взорвали оккупанты, построить новый, а под сохранившейся частью старого установить скульптуры людей, которые, эвакуируясь, прятались там во время обстрелов Киевской области рашистами.

Напротив уцелевшей части моста, превращенной в мемориал, дизайнер предлагает обустроить набережную, с которой можно будет смотреть на памятник.


Мария Швец, Апостроф

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