По США пронесся разрушительный торнадо: видео "адской" воронки

В американском штате Канзас пронесся торнадо, вследствие которого было разрушено и повреждено сотни домов, а без электричества остались 15 тысяч местных жителей, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Nytimes.

Торнадо в Андовере вырвало с корнем деревья, занесло автомобили на здания, разрушило дома и разорвало линии электропередач. Власти не сообщили о смертельных случаях, связанных непосредственно с ударом. Но, по словам официальных лиц, до 1000 строений в Андовере пострадали от торнадо.

По словам чиновников управления по чрезвычайным ситуациям, несколько человек получили травмы, и большинство из них были легкими, хотя один пожарный был доставлен в районную больницу с неопасными для жизни травмами.

Известно, что предупреждение от Национальной метеорологической службы о нашествии торнадо жители получили за восемь минут до удара. Им удалось быстро среагировать на предупреждение, тем самым предотвратив более серьезные травмы и смертельные случаи.

Торнадо, обрушившийся на Андовер, был одним из нескольких торнадо, обрушившихся на Канзас и Небраску. По данным Метеослужбы, ущерб от торнадо в других штатах был менее серьезным. Град диаметром до четырех дюймов был зарегистрирован в сельской местности на юге Небраски.



Мария Швец, Апостроф

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