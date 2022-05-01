Музеи Венеции присылают защитные материалы для спасения украинского искусства

Общественные музеи Венеции присылают защитные ткани, пенопластовые панели и регистраторы данных для отслеживания изменений влажности и температуры во Львовскую национальную галерею искусств. Пожертвование является частью доставки Save Ukraine Art 22 — сети частных компаний, государственных учреждений и музеев, целью которой является наладка цепочки поставок для доставки необходимых материалов для спасения искусства от бомб, огня и влаги, пишет The Art Newspaper.

Хотя самые жестокие бои сосредоточены на востоке Украины, Львовская артгалерея — сеть из 18 музеев с коллекцией 67 000 произведений — спрятала свои работы на случай, если там вспыхнут боевые действия. Многие из них временно хранились в нераскрытом [из соображений безопасности для произведений] здание, где они подвергаются воздействию влаги и рискуют быть бомбардированными или сожженными.

Сеть основал бизнесмен Лусио Гомиеро после того, как в конце марта директор главной галереи культурной столицы Украины Тарас Возняк обратился с просьбой о материалах и оборудовании. Сеть привлекла десятки партнеров и доноров, в том числе гражданские музеи, муниципалитет Венеции, поставщиков, работающих с такими событиями, как Венецианская биеннале и Ceccarelli Group, говорит Гомиеро.