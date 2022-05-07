Погиб основатель Украинского легиона Святослав Стеценко

На войне с роSSийскими оккупантами погиб основатель военно-патриотической организации "Украинский легион" Святослав Стеценко.

Об этом сообщил адвокат Виталий Коломиец.

“Святослав Стеценко, честь! Человек чести, идеалист, воин. Многолетний двигатель борьбы украинцев за право на вооруженную защиту. Мы продолжим и закончим наше дело. Я знаю, вы верили в бессмертие души. Наблюдайте там и подсказывайте…" – написал Коломиец.

С началом полномасштабной роSSийской агрессии Стеценко вступил в ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка.

“59-я отдельная мотопехотная бригада стойко держит оборону Николаева. Рашистам наносим значительные потери в личном составе и в технике, в основном огнем артиллерии. Противник до сих пор не может подойти на расстояние стрелкового боя, похоже, что и не сильно желает. Бросают технику и разбегаются. Победим”, – писал Стеценко 5 марта.

Полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко "Пастырь" во время Майдана возглавлял "Общественный караул" Дарницкого района Киева . После начала войны с Россией в 2014 году стал одним из основателей ОО "Украинский легион", в дальнейшем был инструктором, одним из активных участников "Движения содействия территориальной обороне Украины".

Напомним, что от роSSийских обстрелов погиб журналист, военный корреспондент Александр Махов.