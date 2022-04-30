Анджелина Джоли приехала во Львов поддержать украинцев - голливудскую звезду заметили в кофейне

Анджелина Джоли продолжает поддерживать наш народ в борьбе с роSSийским фашизмом и помогать в организации помощи переселенцам. В начале апреля голливудская звезда посетила украинских детей-беженцев в итальянской больнице, а теперь с важной миссией прилетела в Украину, информирует Апостроф .

Знаменитую актрису заметили во Львове 30 апреля. Журналистка Майя Подгородецкая зашла в местную кофейню выпить кофе, как вдруг в дверях появилась голливудская звезда.

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", - написала она в Facebook.

Главная цель приезда голливудской звезды - помощь Украине. Джоли с первых дней войны поддерживает украинцев и осуждает преступные действия РоSSии.

Вместе с коллегами из ООН по делам беженцев актриса занимается организацией помощи украинцам, которые были вынужден покинуть свои дома из-за роSSийской агрессии.

Фото: Getty Images