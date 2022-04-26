Солистка KAZKA уехала из Украины в США

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая с начала войны в Украине уехала за границу. Вот уже месяц она находится в США и делится кадрами из Нью-Йорка. Принимая участие в благотворительных мероприятиях, она хвастается своей стройной фигурой и отличным вкусом в одежде.

На днях в "Большом яблоке" прошел митинг в поддержку Украины, на котором собрались украинские эмигранты, работающие в США . На месте сбора Александра Зарицкая появилась в черном платье, массивных сапогах и трендовом тренче, держа в руках флаг Украины.

"Прилетев в Нью-Йорк, я поставила себе цель – сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь моей стране победить страшную войну. За месяц тут я нашла прекрасных и сильных людей, у которых та же цель. Я знаю, что бывает тяжело, опускаются руки, иногда думаешь, что делаешь недостаточно, и ругаешь себя, что мог сделать больше. Я знаю. Объединяемся и работаем над общей победой! Мы молодцы, мы все большие молодцы! Слава Украине!" – отметила солистка KAZKA.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Напомним, Владимир Дантес отдал свою Tesla за миллион гривен на благотворительность.