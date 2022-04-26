Вакарчук спел с 3-летним мальчиком и защитником Украины на концерте "Океан Эльзы" в метро: видео

Группа "Океан Эльзы" дала благотворительный концерт "І все буде добре" на станции метро "Золотые ворота". Святослав Вакарчук выступил прямо на платформе, которая стала убежищем для тысяч киевлян во время обстрелов и бомбардировок столицы, информирует Апостроф.

Песню "Не твоя война" певцу помог исполнить маленький Лео, который стал настоящей звездой сети благодаря трогательному исполнению песни "Ой у лузі червона калина". Мальчик а капелла спел начало композиции, далее песню продолжил Святослав Вакарчук.

3-летний Леонард сейчас находится на Западной Украине. Мальчик с мамой и папой бежал из Ирпеня Киевской области в более безопасное место. Талантливый малыш несколько дней готовился к выступлению, после чего родители записали его исполнение песни "Не твоя війна", которое потом показали на экране.

Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Также на благотворительном концерте ОЭ спел участник "Голосу країни-12", гитарист военного оркестра Министерства обороны Украины Александр Свириденко. Сегодня парень защищает Украину на фронте, но приехал на один вечер в Киев, чтобы спеть для украинцев. Вместе с Вакарчуком он исполнил хит "Эверест".

Концерт транслировался 24 апреля на всех ведущих украинских телеканалах в рамках общенационального марафона.

Во время и после телевизионной трансляции был организован сбор средств для помощи детям, пострадавшим от войны в Украине. Музыканты рассказали, что по состоянию на утро 26 апреля уже собрано 8 257 620 грн.

Фото: instagram.com/okeanelzy_official


Наталья Лавринец, Апостроф

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