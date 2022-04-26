Владимир Дантес отдал свою Tesla за миллион гривен на благотворительность

Успешный украинский певец Владимир Дантес является владельцем единственной желтой Tesla в Киеве. У нее стеклянная крыша, навороченный салон с большим экраном внутри, удобные просторные сидения и вместительный багажник. Обошлась такая красавица исполнителю не менее чем в миллион гривен.

Владимир Дантес отдал свою Tesla за миллион гривен на благотворительность

С начала войны Владимир Дантес активно помогает Украине, украинским военным и волонтерам. Стало известно, что артист отдал свое роскошное авто на нужды волонтеров.

"Я свою Tesla отдал волонтерам. Она рассекает по Киеву, развозит броники, детям еду. Ну, кайф. А все остальное я не буду говорить, потому что не могу", - рассказал Владимир Дантес в интервью Славе Демину.

Владимир Дантес отдал свою Tesla за миллион гривен на благотворительность

Автомобиль артист приобрел в 2021 году. Самая дешевая модель Tesla стоит 25 000 долларов. Однако, судя по салону, Дантес выбрал машину покруче.

“Моей первой машиной была Toyota RAV4. Я называл ее “королевой светофоров”. Даже в магазин, который находился в 20-ти метрах от дома, я выезжал на машине. Позже я купил BMW X5, которую со временем мы обновили, и долго на ней учил ездить свою жену (уже бывшую жену) Надю. После этого я продал Toyota и купил Hyundai Tucson”, - рассказал ранее Дантес.

Владимир Дантес отдал свою Tesla за миллион гривен на благотворительность

Напомним, Ксения Мишина рассказала, почему уехала с сыном из Украины - до войны планировала.


Анастасия Березовская, Тудей

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