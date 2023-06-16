Людство викачує стільки води, що впливає обертання Землі – вчені

Планета відхиляється на десятки сантиметрів на схід.

Людство відкачало стільки ґрунтових вод, що тільки в період з 1993 по 2010 рік Земля відхилилася на 80 сантиметрів на схід. Зміна положення нашої планети відбувається через те, що люди викачують воду в одному регіоні та переміщують її в інший, повідомляє Phys.org.

Діяльність людини впливає навіть на обертання Землі © NASA

Грунтуючись на кліматичних моделях, вчені підрахували, що з 1993 по 2010 рік люди відкачали 2150 гігатонн ґрунтових вод. Це еквівалентно підвищенню рівня моря на шість міліметрів. Водночас підтвердити цю оцінку складно, інформує ZN.ua .

Один із підходів пов'язаний із полюсом обертання Землі – точкою, навколо якої обертається планета. Він рухається під час процесу, званого полярним рухом, коли положення полюсу обертання Землі змінюється відносно земної кори. Розподіл води на планеті впливає на розподіл маси. Земля починає обертатися трохи інакше, коли вода переміщається нею.

«Полюс обертання Землі насправді дуже змінюється. Наше дослідження показує, що серед причин, пов'язаних із кліматом, перерозподіл ґрунтових вод насправді має найбільший вплив на дрейф полюса обертання», - заявив провідний автор дослідження Кі-Веон Сео із Сеульського національного університету.

Здатність води впливати на обертання Землі була виявлена у 2016 році, але відтоді вплив ґрунтових вод на цей процес не вивчався. У новому дослідженні вчені змоделювали зміни дрейфу полюса обертання Землі та руху води — спочатку розглядаючи лише крижані щити та льодовики, а потім додаючи різні сценарії перерозподілу ґрунтових вод.

Так, модель почала відповідати полярному дрейфу, що спостерігається, тільки після того, як дослідники додали в неї 2150 гігатонн ґрунтових вод. Без них модель відхилялася на 78,5 см або 4,3 сантиметра на рік.

Розташування ґрунтових вод має також важливе значення для того, як вони впливають на полярний дрейф. У досліджуваний період найбільшу кількість води було перерозподілено у західній частині Північної Америки та північно-західної Індії, в обох випадках у середніх широтах.

Вчені вважають, що уповільнення темпів виснаження ґрунтових вод у цих регіонах теоретично може вплинути на швидкість дрейфу. Але це можливе лише в тому випадку, якщо такий підхід збережеться протягом десятиліть.