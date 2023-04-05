2023-04-05
Вчені виявили у фарбі на полотнах Да Вінчі секретний інгредієнт
Ймовірно використання жовтка захищало картини від пожовтіння, інформує
Ймовірно, Да Вінчі додавав у фарбу для картин яєчні жовтки© Википедия
Вчені заявили про те, що Леонардо Да Вінчі, Сандро Боттічеллі та інші відомі художники епохи Відродження, ймовірно, змішували олію з яєчним жовтком. Це допомагало картинам протистояти вологості, запобігало появі складок і пожовтіння, повідомляє
Раніше на картинах художників уже виявляли присутність білка. Нове відкриття показує, що використання яєць під час написання полотен було навмисним.
Фаїна Вауліна, ZN.ua