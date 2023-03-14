Вчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelback

Ймовірно, хімічну реакцію запустив один пептид, якому вони дали несподівану назву, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelback
Життя на Землі міг запустити один пептид
© NASA

Вчені з Університету Рутгерса та Міського коледжу Нью-Йорка в США ідентифікували білок, який міг «запустити» реакції, що стимулювали зародження життя на Землі. І ним виявився простий пептид, який вони назвали нікельбек (nickelback), повідомляє Science Alert.

Ця назва не є даниною поваги знаменитому канадському рок-гурту. Швидше вона відсилає до основи білка, що складається з ланцюжка амінокислот та двох атомів азоту, пов'язаних з парою атомів нікелю.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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