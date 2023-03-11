Вчені навчилися діагностувати тривожність по аналізу крові

Вчені з Медичної школи Університету Індіани розробили аналіз крові, який може допомогти діагностувати тривожність. Він заснований на біомаркерах, які пов'язані з погіршенням настрою, і може вказати на ризик розвитку тривожності в майбутньому, а також те, як зміни в інших станах, наприклад гормональному фоні, можуть вплинути на розвиток цього стану, повідомляє Science Alert.

«Багато людей страждають від тривожності, яка може призвести до інвалідності та заважати повсякденному життю. Наявність чогось об'єктивного, подібного до цього [тесту], коли ми можемо знати, який чийсь поточний стан, а також можливі ризик та варіанти лікування, які відповідають профілю, дуже допомагає людям», — заявив нейробіолог-психіатр Александр Нікулеску.