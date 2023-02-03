2023-02-03
Японські вчені розробили технологію тактильного обміну
З її допомогою можна ділитися відчуттями від торкання рукою, інформує
Технологія дозволяє передати відчуття при торканні рукою© unsplash.com/gilleslambert
Вчені з Японії створили нову технологію, що дозволяє людям ділитися відчуттями від торкання рукою. Дослідники стверджують, що це перша подібна система у світі,
Над проєктом працювали вчені компанії NTT Docomo, університету Кейо та Нагойського технологічного інституту.
Фаїна Вауліна, ZN.ua