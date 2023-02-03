Японські вчені розробили технологію тактильного обміну

З її допомогою можна ділитися відчуттями від торкання рукою, інформує ZN.ua.

Японські вчені розробили технологію тактильного обміну
Технологія дозволяє передати відчуття при торканні рукою
© unsplash.com/gilleslambert

Вчені з Японії створили нову технологію, що дозволяє людям ділитися відчуттями від торкання рукою. Дослідники стверджують, що це перша подібна система у світі, повідомляє NHK.

Над проєктом працювали вчені компанії NTT Docomo, університету Кейо та Нагойського технологічного інституту.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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