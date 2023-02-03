Астрономи розповіли, як сформувалося ядро Меркурія

Меркурій – одна з найзагадковіших планет Сонячної системи. Він не лише відрізняється надзвичайно низькою масою, але і його ядро набагато більше, ніж має бути. Це кидає виклик існуючим моделям формування планет, оскільки вважається за неможливе утворення такого великого ядра без утворення пропорційно великої планети.

У ході нового дослідження команда вчених провела моделювання формування Сонячної системи, в рамках якого розглянула кілька варіантів утворення Меркурія, повідомляє Universe Today .

У перші дні після утворення Сонячної системи замість акуратного ряду планет існував протопланетний диск, що складається з газу та пилу. У ньому знаходилися десятки планетезималей, які стикалися, зливались і росли, щоб стати планетами.