У Єгипті знайшли мумію, вкриту золотом

Її вік оцінюється у 4300 років.

У Єгипті знайшли мумію, вкриту золотом
У Єгипті знайшли мумію, вкриту золотом
© unsplash.com/@8moments

Археологи знайшли в Єгипті мумію, вкриту золотом, яка знаходилася всередині вапнякового саркофага, що залишався незайманим понад чотири тисячоліття. Як повідомляє DW, вченим також вдалося виявити чотири нові гробниці в некрополі Саккара, який знаходиться недалеко від Каїра.

Вік покритої золотом мумії оцінюється в 4300 років. Захі Хавасс, колишній міністр старожитностей Єгипту, заявив, що це «може бути найстаріша і найповніша мумія, виявлена в країні на даний момент».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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