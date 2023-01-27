У Єгипті знайшли мумію, вкриту золотом

Археологи знайшли в Єгипті мумію, вкриту золотом, яка знаходилася всередині вапнякового саркофага, що залишався незайманим понад чотири тисячоліття. Як повідомляє DW, вченим також вдалося виявити чотири нові гробниці в некрополі Саккара, який знаходиться недалеко від Каїра.

Вік покритої золотом мумії оцінюється в 4300 років. Захі Хавасс, колишній міністр старожитностей Єгипту, заявив, що це «може бути найстаріша і найповніша мумія, виявлена в країні на даний момент».