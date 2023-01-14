2023-01-14
Антарктида переживала льодовикові періоди набагато частіше, ніж вважалося – вчені
Дослідники вивчили відкладення, знайдені у морі Росса.
Льодовикові періоди в Антарктиді траплялися частіше, ніж вважалося© unsplash/goosegrease
Вчені з Університету Отаго проаналізували раніше не вивчені відкладення з Антарктиди. Як повідомляє
«До цього дослідження було відомо, що за останній мільйон років глобальний обсяг льоду, включаючи крижані щити Антарктиди, розширювався і відступав кожні 100 тисяч років. Однак це дослідження показує, що насправді вони просувалися вперед і відступали набагато частіше – кожну 41 тисячу років – до періоду близько 400 тисяч років тому», – заявив Крістіан Онейзер, провідний автор дослідження.
Фаїна Вауліна, ZN.ua