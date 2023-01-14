Антарктида переживала льодовикові періоди набагато частіше, ніж вважалося – вчені

Вчені з Університету Отаго проаналізували раніше не вивчені відкладення з Антарктиди. Як повідомляє Scitech daily , вони можуть змінити наше уявлення про те, наскільки часто континент переживав льодовикові періоди.

«До цього дослідження було відомо, що за останній мільйон років глобальний обсяг льоду, включаючи крижані щити Антарктиди, розширювався і відступав кожні 100 тисяч років. Однак це дослідження показує, що насправді вони просувалися вперед і відступали набагато частіше – кожну 41 тисячу років – до періоду близько 400 тисяч років тому», – заявив Крістіан Онейзер, провідний автор дослідження.