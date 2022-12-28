Вітання з космосу: до Землі наближається унікальна комета, яку не бачили півстоліття

Астрономи з обсерваторії Паломар у США виявили комету C/2022 E3, яку прозвали "Різдвяною", наразі вона наближається до Землі. За словами вчених, вона перебуває наразі в сузір’ї Корони Бореаліс.

Про це йдеться в матеріалі Forbes, інформує Апостроф.

Фото: Gianluca Masi, The Virtual Telescope Project

Так, вперше дивне небесне тіло помітили 2 березня 2022 року. Спочатку вважалося, що це астероїд, але потім вчені дійшли до висновку, що бачили довгоперіодичну комету.

Найближчими днями C/2022 E3 можна буде помітити, якщо за годину до сходу сонця дивитися на північно-західний горизонт.

На початку 2023 року, на думку експертів, небесне тіло буде яскравим протягом всієї ночі, бо 12 січня вона наблизиться до Сонця, свого перигелію, а найяскравішого значення вона досягне приблизно 1 лютого 2023, колимаксимально наблизиться до Землі. За прогнозом астрономів, комета матиме яскравість п’ятої зоряної величини.


Іван Троянов, Апостроф





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