У Єгипті знайшли піраміду невідомої цариці та сотні мумій: фото

У Єгипті археологи розкопали піраміду невідомої цариці, у якій, крім неї, була ще схованка з трунами, муміями та артефактами, а також лабіринт, інформує Апостроф.

Про це повідомляє livescience.

Варто зазначити, що гробницю виявили в Гізі, приблизно за 32 км на південь від Каїра. За попередніми даними, мумії можуть належати деяким із найближчих генералів і радників Тутанхамона під час його правління (з 1333 до н.е. до його смерті в 1323 до н.е.).

Археологи також звернули увагу на сусідню піраміду, яка належала Тіті, першому царю Шостої династії Єгипту, якому поклонялися як богу в період Нового царства – саме тому люди хотіли бути похованими поруч із ним.

За словами вчених, кожна труна була унікально прикрашена і зображала конкретну особу, за якою також можна було зрозуміти, якої статі похована людина. На кожній труні також є ім'я померлого і часто зображені Чотири Сини Гора, які захищали органи померлих.

Піднявши кришки, археологи були здивовані, наскільки добре збереглися тіла через стільки століть після поховання. За їхніми словами, це лише доводить, що муміфікація досягла практично досконалості у Новому Царстві. Також зазначається, що деякі труни мали дві кришки, а на одній із трун була маска жінки, зроблена повністю з чистого золота.

Крім того, в гробницях знаходилися різні артефакти, у тому числі і стародавні ігри, такі як гра Сенет, шабтіс [маленькі фігурки], статуї бога Птах-Сокара і навіть металева сокира.


Марія Швець, Апостроф





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