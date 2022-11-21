Вчені проголосували за додавання нових префіксів до Міжнародної системи одиниць

Вчені з усього світу, які зібралися на конференції у Франції, проголосували за введення нових метричних префіксів для позначення найменших та найбільших вимірів. Такі зміни пов'язані з обсягом даних, що постійно зростає, повідомляє Science Alert.

Зазначається, що до звичних для нас префіксів, наприклад кіло та мілі, додали ронна та кетта – для найбільших, і ронто та кекто – для найменших. За зміни проголосували вчені та представники урядів, які зібралися на 27-й Генеральній конференції з мір та ваг, що проходить раз на чотири роки у Версалі.