У Києві в печерах знайшли стародавні ієрогліфи та варязькі символи: фото

У центрі української столиці на Вознесенському узвозі виявлено стародавній печерний комплекс, що імовірно відноситься до Київської Русі.

Про це повідомив фахівець із охорони навколишнього середовища Київського центру міського розвитку Дмитро Перов.

Повідомляється про те, що печери були виявлені поряд зі будинком, який київські житлові органи визнали небезпечним для проживання.

"Так, у північній частині Печери виявлені залишки кераміки часів Пізньої Руси. Вочевидь, тут, на схилах могло знаходиться давнє поселення за межами міських мурів", - розповів він, інформує Апостроф.

Перов почав пошуки на цьому місці за підказкою своєї бабусі, яка розповідала йому про велику кам'яницю поруч зі старою печерою, але місцезнаходження її ніхто не знав. Перов розповів про те, що раніше кілька разів оглядав місцевість від будинку залишилася тільки фасадна частина, прихована кущами.

Захисник природи розповів журналістам, що він та його друзі вирішили вирушити до старого будинку "у невелику експедицію з пошуку печер", і вони виявили вхід. Перші археологічні дослідження у Вознесенських печерах були проведені Перовим та групою дослідників з Інституту археології минулої суботи. Тимур Бобровський, професор археології заповідника "Софія Київська", сказав, що він "здивований, що в центрі Києва знайшли такий скарб" після того, як провів три години, досліджуючи печеру.

Перов також звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики України та Олександра Ткаченка за допомогою в отриманні давнім печерним комплексом статусу пам'ятника та подальшим його дослідженням вченими.


Інна Погрібна, Апостроф





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