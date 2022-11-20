На дні Адріатичного моря виявили давньоримський корабель: фото та відео дивовижної знахідки

В Адріатичному морі біля узбережжя Хорватії дослідники знайшли давньоримський дерев'яний корабель, який пролежав на глибині два метри в піску понад дві тисячі років, інформує Апостроф .

Про це повідомили в Zadarski.hr.

Корабель часів Стародавнього Риму, тобто першого століття нашої ери, виявили під шарами піску, саме завдяки якому корабель з деревини чудово зберігся. Його ширина близько 3 метри, а довжина - 9 метрів.

"Стародавній порт Барбір був відкритий у 1973 році і тривалий час був задокументований лише поверхово завдяки дослідженням Бориса Ілаковця. Лише у 2017 році тут почалися нові, більш серйозні роботи, паралельно з дослідженнями римської вілли на материку, яка була значною мірою зруйнована через сучасне будівництво. На щастя, частина ділянки під водою добре збереглася", - розповів Младен Пешич, керівник дослідження і директор Міжнародного центру підводної археології.

Спочатку вчені досліджували структуру римського мулу, який був побудований у два етапи: перший датується 1 століттям нашої ери, коли порт був меншим. Про це свідчать численні знахідки керамічних посудин і амфор, масляних ламп і фрагментів скла, які прийшли в Сукошан з різних куточків Середземномор'я, а саме: з території сучасної Греції, Туреччини, Близького Сходу та Італії на шлях морських торгових зв'язків.

Фото: Slobodna Dalmacija

Значне розширення порту відбулося в середині 4-го століття. Свідченням інтенсивної торгівлі в цей час також є знахідки з Північної Африки. Серед знахідок того періоду особливо виділяються тридцять бронзових монет, викарбуваних за часів правління імператорів Костянтина II, Констанса та Констанція II, знайдених у шарі на 150 сантиметрів нижче рівня сучасного морського дна. Саме під час цих досліджень археологи знайшли шматок дерева, дощечку з металевим цвяхом, який особливо зацікавив їх.

"Ми сподівалися, що біля тієї дошки може бути човен. Тому минулого року ми відкрили перші чотири квадрати, кожен площею чотири квадратних метри, і почали дослідження на цьому місці. І справді, там був римський корабель, який ми датували кінцем І чи самим початком ІІ ст., тобто поряд з першою фазою порту. Цього року дослідження продовжилися у співпраці з Німецьким археологічним інститутом та Університетом Задара та студентами-археологами. Команда була нечисленною, але дуже цікавою", - додав Пешич.

Фото: Slobodna Dalmacija

Фото: Slobodna Dalmacija

Фото: Slobodna Dalmacija

Корабель зберіг свою форму й облонку, а це доволі незвично. Дослідники вже відправили зразки всіх дерев’яних елементів до Франції для аналізу.

"Визначивши матеріал, буде відомо, чи це місцеве виробництво, чи виробництво з інших регіонів. Тому що багато матеріалів, що походять з усього Середземномор’я, від Греції та Італії до Африки, вже знайдено в гавані", – сказав Пешич, додаючи, що відкриття другої половини корабля відбудеться на новому етапі досліджень наступного року.

До того часу ділянка буде захищена шарами піску, геотекстилю та каменю, які наразі виявилися дуже хорошим захистом від будь-яких морських умов.