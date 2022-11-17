2022-11-17
Вчені заявили про «цвітіння» мікроскопічного життя під антарктичною кригою
Відкриття може змінити розуміння антарктичної морської екосистеми, інформує
Під льодами Антарктиди може процвітати мікроскопічне життя© unsplash/goosegrease
Вчені заявили, що плавучі шельфи льоду в Південному океані можуть приховувати цілі «острови» фітопланктону. І це відкриття може докорінно змінити існуючі уявлення про морську екосистему Антарктиди, повідомляє
Ключем до зростання фітопланктону є фотосинтез, а ключем до фотосинтезу – сонячне світло. Тому до цього моменту вчені не думали, що фітопланктон може процвітати у темних умовах під антарктичними шельфовими льодовиками.
Фаїна Вауліна, ZN.ua