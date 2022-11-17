Вчені заявили про «цвітіння» мікроскопічного життя під антарктичною кригою

Відкриття може змінити розуміння антарктичної морської екосистеми, інформує ZN.ua.

Вчені заявили про «цвітіння» мікроскопічного життя під антарктичною кригою
Під льодами Антарктиди може процвітати мікроскопічне життя
© unsplash/goosegrease

Вчені заявили, що плавучі шельфи льоду в Південному океані можуть приховувати цілі «острови» фітопланктону. І це відкриття може докорінно змінити існуючі уявлення про морську екосистему Антарктиди, повідомляє Science Alert.

Ключем до зростання фітопланктону є фотосинтез, а ключем до фотосинтезу – сонячне світло. Тому до цього моменту вчені не думали, що фітопланктон може процвітати у темних умовах під антарктичними шельфовими льодовиками.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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