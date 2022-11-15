SpaceX провела рекордні випробування двигунів корабля Starship

Компанія SpaceX провела найамбітніші та найпотужніші випробування двигунів космічного корабля Starship, призначеного для польотів на Марс. У ході них було включено всі 14 двигунів Raptor, встановлені на першому ступені, ракеті Super Heavy, повідомляє Space.com.

Наголошується, що це були статичні вогневі випробування, коли ракета запалює двигуни, але залишається на землі. Вони працювали близько 10 секунд.