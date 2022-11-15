SpaceX провела рекордні випробування двигунів корабля Starship

Під час випробувань увімкнули 14 двигунів корабля.

SpaceX провела рекордні випробування двигунів корабля Starship
SpaceX провела вогневі випробування двигунів Starship
© spacex.com

Компанія SpaceX провела найамбітніші та найпотужніші випробування двигунів космічного корабля Starship, призначеного для польотів на Марс. У ході них було включено всі 14 двигунів Raptor, встановлені на першому ступені, ракеті Super Heavy, повідомляє Space.com.

Наголошується, що це були статичні вогневі випробування, коли ракета запалює двигуни, але залишається на землі. Вони працювали близько 10 секунд.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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