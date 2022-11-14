Крихітний супутник NASA досяг орбіти Місяця

Це перший в історії кубсат, який зміг досягти супутника Землі, інформує ZN.ua.

Крихітний супутник NASA досяг орбіти Місяця
CAPSTONE успішно прибув на місячну орбіту
© NASA

Крихітний супутник NASA завершив свою історичну подорож до Місяця. CAPSTONE вагою 25 кілограмів вийшов на орбіту навколо супутника Землі 13 листопада, ставши першим кусбатом, якому вдалося досягти найближчого космічного сусіда нашої планети, повідомляє Space.com.

Апарат успішно увімкнув свої двигуни вночі 14 листопада, після чого NASA підтвердило успіх цього етапу місії. Завдяки цьому маневру CAPSTONE вийшов на орбіту навколо Місяця, яку пізніше займатиме навколомісячна станція Gateway, яку планує збудувати NASA.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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