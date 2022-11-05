Астрономи знайшли чорну діру «на задньому дворі» Сонячної системи

Але землянам нема про що хвилюватися.

Астрономи знайшли чорну діру «на задньому дворі» Сонячної системи
Астрономи знайшли найближчу до Землі чорну діру
© Европейская Южная Обсерватория

Вчені виявили нову найближчу до Землі чорну діру, яка одержала позначення Gaia BH1. Як повідомляє CNET, чорна діра в 10 разів більша за Сонце, вона розташовується на відстані 1600 світлових років від нас у сузір'ї Змієносця.

За словами дослідників, об'єкт розташовується втричі ближче до нас, ніж попередній рекордсмен – чорна діра з сузір'я Єдинорога. Gaia BH1 досить близько, щоб астрономічний центр NOIRLab Національного наукового фонду заявив, що вона знаходиться «на нашому космічному задньому дворі».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Археологи знайшли стародавній зодіакальний медальйон із портретом Афродіти: фотоАрхеологи знайшли стародавній зодіакальний медальйон із портретом Афродіти: фото
Інвазивні комарі можуть зруйнувати прогрес у боротьбі з малярією в АфриціІнвазивні комарі можуть зруйнувати прогрес у боротьбі з малярією в Африці
Клімат Європи тепліє вдвічі швидше, ніж у середньому на планетіКлімат Європи тепліє вдвічі швидше, ніж у середньому на планеті
SpaceX вперше за три роки запустила найпотужнішу ракету у світіSpaceX вперше за три роки запустила найпотужнішу ракету у світі
Вчені розробили нову методику редагування генівВчені розробили нову методику редагування генів
Блок рекламы


Похожие новости
У Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 рокуУ Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 року
У Швеції знайшли амулет вікінгів у вигляді молота ТораУ Швеції знайшли амулет вікінгів у вигляді молота Тора
Археологи знайшли стародавній зодіакальний медальйон із портретом Афродіти: фотоАрхеологи знайшли стародавній зодіакальний медальйон із портретом Афродіти: фото
Астрономи виявили свідчення існування гігантського океану на МарсіАстрономи виявили свідчення існування гігантського океану на Марсі
У Норвегії знайшли скарб зі скарбами епохи вікінгів: фотоУ Норвегії знайшли скарб зі скарбами епохи вікінгів: фото
У Британії під універмагом знайшли сотні скелетів – половина дитячі: фотоУ Британії під універмагом знайшли сотні скелетів – половина дитячі: фото
Шведські археологи знайшли стародавній унікальний амулет молот Тора: фотоШведські археологи знайшли стародавній унікальний амулет молот Тора: фото
Вчені знайшли новий вид риб, які народжуються самицями та стають самцямиВчені знайшли новий вид риб, які народжуються самицями та стають самцями
У Польщі знайшли сліди існування стародавніх людей, що вимерлиУ Польщі знайшли сліди існування стародавніх людей, що вимерли
Астрономи помітили дещо незвичне у поведінці «потенційно небезпечного» астероїда ФаетонАстрономи помітили дещо незвичне у поведінці «потенційно небезпечного» астероїда Фаетон
Последние новости
Подгружаем последние новости