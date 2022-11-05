2022-11-05
Астрономи знайшли чорну діру «на задньому дворі» Сонячної системи
Але землянам нема про що хвилюватися.
Астрономи знайшли найближчу до Землі чорну діру© Европейская Южная Обсерватория
Вчені виявили нову найближчу до Землі чорну діру, яка одержала позначення Gaia BH1. Як повідомляє
За словами дослідників, об'єкт розташовується втричі ближче до нас, ніж попередній рекордсмен – чорна діра з сузір'я Єдинорога. Gaia BH1 досить близько, щоб астрономічний центр NOIRLab Національного наукового фонду заявив, що вона знаходиться «на нашому космічному задньому дворі».
Фаїна Вауліна, ZN.ua