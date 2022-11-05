Астрономи знайшли чорну діру «на задньому дворі» Сонячної системи

Вчені виявили нову найближчу до Землі чорну діру, яка одержала позначення Gaia BH1. Як повідомляє CNET , чорна діра в 10 разів більша за Сонце, вона розташовується на відстані 1600 світлових років від нас у сузір'ї Змієносця.

За словами дослідників, об'єкт розташовується втричі ближче до нас, ніж попередній рекордсмен – чорна діра з сузір'я Єдинорога. Gaia BH1 досить близько, щоб астрономічний центр NOIRLab Національного наукового фонду заявив, що вона знаходиться «на нашому космічному задньому дворі».