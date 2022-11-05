На антарктичній станції «Академік Вернадський» зафіксували новий сніговий рекорд

Полярники, що знаходяться на українській станції «Академік Вернадський», зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень снігу вже досяг 345 сантиметрів, що майже на півметра більше ніж максимум минулого року, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що зафіксовані у грудні 2021 року три метри снігового покриву також були рекордними. Вони перевищили показник 2,65 метра, зафіксований у 2016 році.

Зазвичай висота снігового покриву біля станції була не вищою за два метри. Деякі кучугури біля «Вернадського» досягають шести метрів, а на острові є замети і до 10 метрів.