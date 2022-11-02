2022-11-02
У Швеції знайшли амулет вікінгів у вигляді молота Тора
Амулет виготовили 1000 років тому.
Амулет виготовили приблизно 1000 років тому© Live Science
Археологи виявили у Швеції амулет часів вікінгів у вигляді молота Тора. Як повідомляє
Як завила професор середньовічної європейської літератури в Оксфордському університеті Керолайн Ларрінгтон, Тор завжди був популярним, мабуть, тому, що завжди турбувався про людей. За її словами, зі всіх скандинавських богів «Тор найбільше цікавився долею людства».
Фаїна Вауліна, ZN.ua