У Швеції знайшли амулет вікінгів у вигляді молота Тора

Амулет виготовили 1000 років тому.

У Швеції знайшли амулет вікінгів у вигляді молота Тора
Амулет виготовили приблизно 1000 років тому
© Live Science

Археологи виявили у Швеції амулет часів вікінгів у вигляді молота Тора. Як повідомляє Live Science, знахідка вказує на популярність скандинавського бога, який знову став улюбленцем широкої публіки після того, як його зіграв Кріс Гемсворт у серії фільмів всесвіту Marvel.

Як завила професор середньовічної європейської літератури в Оксфордському університеті Керолайн Ларрінгтон, Тор завжди був популярним, мабуть, тому, що завжди турбувався про людей. За її словами, зі всіх скандинавських богів «Тор найбільше цікавився долею людства».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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