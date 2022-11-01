Археологи знайшли стародавній зодіакальний медальйон із портретом Афродіти: фото

На ділянці біля узбережжя Таманського півострова на півдні Росії, на схід від Кримського півострова та між Чорним та Азовським морями археологи виявили дивовижну знахідку – срібний медальйон із зображенням грецької богині Афродіти.

Про це повідомляє Arkeonews, інформує Апостроф .

На думку археологів, похована жінка могла бути жрицею Афродітою, богинею краси та кохання. Вони зробили такі висновки через кільця, срібні сережки та інший похоронний інвентар, присвячений богині.

На великому медальйоні зі срібла зображено богиню Афродіту в центрі, оточену символами, що зображують 10 знаків зодіаку, замість 12. А ось символи Водолія та Терезів відсутні, і дослідники не знають чому. Знахідка дає уявлення про релігійні обряди на момент його створення. Також на медальйоні зображені рельєфні голова, плечі та руки Афродіти, що ґрунтуються на інших сучасних іконографічних зображеннях. Такі прикраси були поширені у Боспорському царстві ще 2300 років тому вони.

Медальйон має діаметр близько 7 сантиметрів та товщину 15 міліметрів. Подібні медальйони використовувалися по-різному: як брошки, аксесуари для головних уборів і як підвіски.