Астрономи виявили свідчення існування гігантського океану на Марсі

Цей океан існував 3,5 мільярда років тому.

Астрономи виявили свідчення існування гігантського океану на Марсі
У минулому на Марсі міг існувати великий океан
© NASA

Вчені з Університету штату Пенсільванія виявили ознаки того, що 3,5 мільярда років тому на Марсі існував великий океан, який покривав сотні тисяч квадратних кілометрів. На його існування вказала топографія берегової лінії, виявлена на численних знімках Червоної планети, повідомляє Science alert.

Дослідникам вдалося нанести на карту понад 6500 кілометрів хребтів. У результаті вчені з'ясували, що ці хребти, швидше за все, є розмитими дельтами річок або поясами підводних каналів, які з'явилися на морському дні.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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