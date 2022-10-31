Вчені виявили найбільший "потенційно небезпечний" астероїд за кілька років

Астрономам вдалося виявити три раніше невідомі потенційно небезпечні астероїди. І один із них - найбільше подібне небесне тіло, виявлене за останні вісім років, повідомляє Science alert.

Діаметр астероїда становить 1,5 кілометра, він обертається по орбіті, яка в певний момент може привести його досить близько до Землі, щоб він міг стати джерелом проблем. Два інші небесні тіла обертаються на орбітах, які дозволяють їм проходити безпечному відстані від нашої планети.