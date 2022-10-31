2022-10-31
Вчені виявили найбільший "потенційно небезпечний" астероїд за кілька років
У майбутньому небесне тіло може зіткнутися з Землею.
Вчені знайшли три нові потенційно небезпечні астероїди© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Астрономам вдалося виявити три раніше невідомі потенційно небезпечні астероїди. І один із них - найбільше подібне небесне тіло, виявлене за останні вісім років, повідомляє
Діаметр астероїда становить 1,5 кілометра, він обертається по орбіті, яка в певний момент може привести його досить близько до Землі, щоб він міг стати джерелом проблем. Два інші небесні тіла обертаються на орбітах, які дозволяють їм проходити безпечному відстані від нашої планети.
Фаїна Вауліна, ZN.ua