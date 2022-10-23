Шведські археологи знайшли стародавній унікальний амулет молот Тора: фото

Археологи під час розкопок знайшли амулет "Молот Тора" епохи вікінгів у південно-західній провінції Швеції Халланд. Його називають "єдиним у своєму роді".

Про це повідомили в Arkeonews.

Амулет виявили на місці розкопок поблизу житлової забудови неоліту та залізного віку. У скандинавській міфології молот, який служить основою для амулета, відомий як "Mj?lnir": Тор використовував його, аби захистити свій дім, Асгард, від велетнів.

Амулет датується кінцем 10-го століття, його довжина - 3 сантиметри, а відлитий він зі свинцю в стилізованій формі, що демонструє молот Mj?lnir, виготовлений гномами Тора. У ньому є отвір, крізь який протягували шнурок, щоб його носити як кулон. На одній стороні головки молотка вигравіруваний візерунок переплетення.

Археологи вважають, що молот носили на шиї як захисний амулет. Він асоціювався із захисною силою в епоху вікінгів через його статус зброї одного з найсильніших скандинавських богів, інформує Апостроф .

Фото: KULTURMILJ? HALLAND

Це були популярні аксесуари часів вікінгів, які носили як амулети, призначені для захисту від зла, використовуючи силу Тора.

Район Галланда, у якому знайшли амулет "Молот Тора" почав навертатися до християнства в той час, коли цей носили. Подібний кулон мав релігійне значення - він був беззаперечним символом прихильності до Сідр (що означає "старий спосіб", тобто традиційні нордичні боги), а не новий шлях християнства.

Музеологи зараз зберігають рідкісний артефакт епохи вікінгів, за словами Пер Враннінг з Kulturmilj? Halland. Вчені почнуть досліджувати металевий склад об’єкта після завершення цих початкових методів реставрації. Подібні артефакти часто посріблювали або золотили, але вчені не знатимуть, чи був цей конкретний артефакт покритий чи ні, доки не завершиться реставрація.