Вчені заявили про виявлення найдавнішої карти зоряного неба під середньовічним текстом

Вченим, ймовірно, вдалося знайти втрачений зірковий каталог Гіппарха, який вважається найранішою відомою спробою скласти карту нічного зоряного неба. Він переховувався на пергаменті, який зберігається у монастирі Святої Катерини на Синайському півострові у Єгипті, повідомляє Science alert.

У 2012 році Джеймі Клер, учень провідного біблеїста Пітера Вільямса, помітив щось цікаве за написами на християнському рукописі, який він аналізував у Кембриджському університеті. Це був уривок грецькою мовою, який часто приписують Ерастофену, астроному та головному бібліотекарю Олександрійської бібліотеки.