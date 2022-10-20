Вчені заявили про виявлення найдавнішої карти зоряного неба під середньовічним текстом

Пергамент з картою зберігається на Синайському півострові, інформує ZN.ua.

Вчені заявили про виявлення найдавнішої карти зоряного неба під середньовічним текстом
Карта зоряного неба переховувалась під середньовічним манускриптом
© Science Alert

Вченим, ймовірно, вдалося знайти втрачений зірковий каталог Гіппарха, який вважається найранішою відомою спробою скласти карту нічного зоряного неба. Він переховувався на пергаменті, який зберігається у монастирі Святої Катерини на Синайському півострові у Єгипті, повідомляє Science alert.

У 2012 році Джеймі Клер, учень провідного біблеїста Пітера Вільямса, помітив щось цікаве за написами на християнському рукописі, який він аналізував у Кембриджському університеті. Це був уривок грецькою мовою, який часто приписують Ерастофену, астроному та головному бібліотекарю Олександрійської бібліотеки.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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