2022-10-18
Вчені запропонували визнати Світовий океан живою істотою
Дослідники вважають, що океан необхідно наділити відповідними правами, інформує
Вчені вважають, що океан слід визнати живою істотою© Renee Capozzola/UPY
Вчені з Earth Law Center та Школи довкілля, ресурсів та стійкості Університету Ватерлоо опублікували статтю, в якій закликали визнати океан живою істотою з відповідними правами, повідомляє
Океан покриває більшу частину нашої планети, виробляє велику кількість кисню та забезпечує людство величезною кількістю ресурсів: їжею, мінералами та енергією. Але в екологічних конвенціях міжнародного масштабу океани майже не представлені, найчастіше їх швидко згадують у вигляді виносок у міжнародних угодах.
Тому вчені вважають, що людство має переглянути своє ставлення до океану.
Фаїна Вауліна, ZN.ua