Вчені запропонували визнати Світовий океан живою істотою

Вчені з Earth Law Center та Школи довкілля, ресурсів та стійкості Університету Ватерлоо опублікували статтю, в якій закликали визнати океан живою істотою з відповідними правами, повідомляє Science alert .

Океан покриває більшу частину нашої планети, виробляє велику кількість кисню та забезпечує людство величезною кількістю ресурсів: їжею, мінералами та енергією. Але в екологічних конвенціях міжнародного масштабу океани майже не представлені, найчастіше їх швидко згадують у вигляді виносок у міжнародних угодах.

Тому вчені вважають, що людство має переглянути своє ставлення до океану.