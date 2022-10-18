Вчені запропонували визнати Світовий океан живою істотою

Дослідники вважають, що океан необхідно наділити відповідними правами, інформує ZN.ua.

Вчені запропонували визнати Світовий океан живою істотою
Вчені вважають, що океан слід визнати живою істотою
© Renee Capozzola/UPY

Вчені з Earth Law Center та Школи довкілля, ресурсів та стійкості Університету Ватерлоо опублікували статтю, в якій закликали визнати океан живою істотою з відповідними правами, повідомляє Science alert.

Океан покриває більшу частину нашої планети, виробляє велику кількість кисню та забезпечує людство величезною кількістю ресурсів: їжею, мінералами та енергією. Але в екологічних конвенціях міжнародного масштабу океани майже не представлені, найчастіше їх швидко згадують у вигляді виносок у міжнародних угодах.

Тому вчені вважають, що людство має переглянути своє ставлення до океану.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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