2022-10-17
Астрономи помітили дещо незвичне у поведінці «потенційно небезпечного» астероїда Фаетон
Щороку небесне тіло обертається трохи швидше.
Період обертання астероїда Фаетон постійно скорочується© NASA
Вчені простежили за астероїдом Фаетон і помітили дещо незвичне в його поведінці. Як повідомляє
Це здається незначним прискоренням, але зазвичай швидкість обертання астероїдів взагалі не змінюється. Нове відкриття може допомогти вченим краще зрозуміти космічні камені, які відносять до класу потенційно небезпечних.
Фаїна Вауліна, ZN.ua