Астрономи помітили дещо незвичне у поведінці «потенційно небезпечного» астероїда Фаетон

Вчені простежили за астероїдом Фаетон і помітили дещо незвичне в його поведінці. Як повідомляє Science alert , швидкість обертання небесного тіла навколо своєї осі зростає на чотири мілісекунди на рік.

Це здається незначним прискоренням, але зазвичай швидкість обертання астероїдів взагалі не змінюється. Нове відкриття може допомогти вченим краще зрозуміти космічні камені, які відносять до класу потенційно небезпечних.