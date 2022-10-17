Астрономи помітили дещо незвичне у поведінці «потенційно небезпечного» астероїда Фаетон

Щороку небесне тіло обертається трохи швидше.

Астрономи помітили дещо незвичне у поведінці «потенційно небезпечного» астероїда Фаетон
Період обертання астероїда Фаетон постійно скорочується
© NASA

Вчені простежили за астероїдом Фаетон і помітили дещо незвичне в його поведінці. Як повідомляє Science alert, швидкість обертання небесного тіла навколо своєї осі зростає на чотири мілісекунди на рік.

Це здається незначним прискоренням, але зазвичай швидкість обертання астероїдів взагалі не змінюється. Нове відкриття може допомогти вченим краще зрозуміти космічні камені, які відносять до класу потенційно небезпечних.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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