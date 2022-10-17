Росія запустила секретний військовий супутник

Подробиці місії та технічні характеристики апарата не розкриваються, інформує ZN.ua.

Росія запустила секретний військовий супутник
"Роскосмос" вивів на орбіту секретний військовий супутник
© Роскосмос

Російська держкорпорація "Роскосмос" запустила ракету-носій "Ангара-1.2" з військовим супутником на борту. Як повідомляє відомство країни-агресора, пуск було здійснено з космодрому "Плесецьк".

Зазначається, що апарат "Космос-2560" було виведено на орбіту "в інтересах міністерства оборони РФ". Супутник вийшов на орбіту в планований час та був прийнятий на управління наземними засобами військового відомства країни-агресора.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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