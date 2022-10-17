Росія запустила секретний військовий супутник

Російська держкорпорація "Роскосмос" запустила ракету-носій "Ангара-1.2" з військовим супутником на борту. Як повідомляє відомство країни-агресора, пуск було здійснено з космодрому "Плесецьк".

Зазначається, що апарат "Космос-2560" було виведено на орбіту "в інтересах міністерства оборони РФ ". Супутник вийшов на орбіту в планований час та був прийнятий на управління наземними засобами військового відомства країни-агресора.