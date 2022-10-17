2022-10-17
Росія запустила секретний військовий супутник
Подробиці місії та технічні характеристики апарата не розкриваються, інформує
"Роскосмос" вивів на орбіту секретний військовий супутник© Роскосмос
Російська держкорпорація "Роскосмос" запустила ракету-носій "Ангара-1.2" з військовим супутником на борту. Як
Зазначається, що апарат "Космос-2560" було виведено на орбіту "в інтересах міністерства оборони РФ". Супутник вийшов на орбіту в планований час та був прийнятий на управління наземними засобами військового відомства країни-агресора.
Фаїна Вауліна, ZN.ua