У Мексиці знайшли давню фреску з ацтекським богом алкоголю: фото

Реставруючи церкву в Мексиці під множинними прошарками фарби, робітники виявили фреску із зображенням бога алкоголю – він був намальований у вигляді кролика, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Arkeonews.

Повідомляється, що основну частину будівлі колишнього монастиря Різдва Христового в Тепостлані було збудовано у 16 столітті. Після того, як у регіоні стався землетрус у 2017 році, у будівлі розпочалися ремонтні роботи.

Так, групу реставраторів, найнятих для ремонту основної конструкції будівлі, було вражено, коли помітила доіспанську іконографію в католицькій церкві в Тепоцлані. За словами археологів, під шарами фарби на стінах трьох каплиць просто неба археологи помітили частину червоного кола. Вони очікували побачити під шарами фарби Діву Марію чи Ісуса Христа, але знайшли бога алкоголю.

"Фреска є червоним кругом діаметром близько метра. Усередині кола є зображення кількох доколумбових зображень, у тому числі сокира, чималлі або щит, гілочка квітів і головний убір з пір'ям або "пінахо", який традиційно носив ацтекський аристократ", - йдеться в повідомленні.

Коло мало розміри 11 сантиметрів завтовшки і трохи більше метра в діаметрі. Ці розміри відповідають розмірам щита Марії XVI століття, який також був розписаний у каплицях Пози.

Варто зазначити, що за словами археологів, намальовані чималі "пов'язують нинішнє населення Тепостлана з їхніми предками".

Тепостлан знаходиться в мексиканському штаті Морелос, на південь від Мехіко, і є частиною національного парку Ель-Тепостеко. Кажуть, тут народився Кетцалькоатль, божественний пернатий змій ацтеків. Колись на цьому місці височіла ацтекська піраміда Тепостеко, побудована на вражаючій скелі над містом.


Марія Швець, Апостроф





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