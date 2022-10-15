Вчені відкрили загадку мумії динозавра, який жив 67 млн років тому: фото

На муміфікованій шкірі динозавра у віці 67 мільйонів років вчені виявили укуси та порізи, які залишив стародавній крокодил. Це допомогло їй зберегтися до сьогодні.

Про це повідомляє Нightech.

Шкіра дуже швидко розкладається, тому більшість скам'янілостей динозаврів - це виключно скелет. Проте в Північній Дакоті в 1999 році виявили 7-метрового едмонтозавра, який зберігся напрочуд добре.

Через цю знахідку у вчених постало безліч питань. Раніше вважалося, що м'які тканини не можуть зберегтися, якщо їх пошкодили до поховання. Щоб шкіра залишилася цілою, динозаври мають бути майже миттєво поховані. Проте, на шкірі цієї скам'янілості, чітко були видно сліди укусів і порізів від хижака, інформує Апостроф.

На думку вчених, порушення цілісності - "проколювання" шкіри дало можливість газам, які формувалися в процесі розкладання органів виявитися назовні. В результаті зовнішня оболонка майже не буда пошкоджена тліном і вона зуміла вціліти до того моменту, поки останки були занесені ґрунтом і законсервувалися.


Інна Погрібна, Апостроф





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