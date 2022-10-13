Популяції тварин скоротилися на 69% з 1970 року – WWF

Людству поки що не вдається зберегти природу.

Популяції тварин скоротилися на 69% з 1970 року – WWF
Вчені розповіли про втрату біорізноманіття у світі
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Популяції тварин скоротилися більш ніж на дві третини за останні 50 років. У звіті "Жива планета" Світового фонду дикої природи йдеться про те, що "людство програє війну за збереження природи", повідомляє Euronews.

Вчені вивчили дані Лондонського зоологічного товариства про 32 тисячі популяцій диких тварин. Вони містять інформацію про понад 5000 видів. Аналіз показав, що з 1970 року чисельність популяцій диких тварин у середньому скоротилася на 69%.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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