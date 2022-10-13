2022-10-13
Популяції тварин скоротилися на 69% з 1970 року – WWF
Людству поки що не вдається зберегти природу.
Вчені розповіли про втрату біорізноманіття у світі© comedywildlifephoto.com
Популяції тварин скоротилися більш ніж на дві третини за останні 50 років. У звіті "Жива планета" Світового фонду дикої природи йдеться про те, що "людство програє війну за збереження природи", повідомляє
Вчені вивчили дані Лондонського зоологічного товариства про 32 тисячі популяцій диких тварин. Вони містять інформацію про понад 5000 видів. Аналіз показав, що з 1970 року чисельність популяцій диких тварин у середньому скоротилася на 69%.
Фаїна Вауліна, ZN.ua