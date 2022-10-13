Популяції тварин скоротилися на 69% з 1970 року – WWF

Популяції тварин скоротилися більш ніж на дві третини за останні 50 років. У звіті "Жива планета" Світового фонду дикої природи йдеться про те, що "людство програє війну за збереження природи", повідомляє Euronews.

Вчені вивчили дані Лондонського зоологічного товариства про 32 тисячі популяцій диких тварин. Вони містять інформацію про понад 5000 видів. Аналіз показав, що з 1970 року чисельність популяцій диких тварин у середньому скоротилася на 69%.