У Перу знайшли стародавній дитячий некрополь – у всіх було вирізане серце: фото

У Перу розкопали 76 скелетів дітей, захоронених в одному місці. Археологи виявили, що серця дітей були вилучені.

Про це повідомили в LiveScience, інформує Апостроф .

Усі 76 скелетів мали "чистий поперечний розріз на грудині", сказав Габріель Прієто, доцент кафедри антропології в Університеті Флориди, який керує розкопками в Пампа-ла-Крус, місці поблизу Уанчако, де були знайдені останки. Це свідчить про те, що "вони, можливо, розкрили грудну клітку, а потім, можливо, витягли серце".

"Вони були поховані на висунутому положенні, ногами на схід. Їх поховали на вершині штучного кургану. Незрозуміло, чому жертви були розташовані саме в цьому місці. Ми думали, що ця територія, а особливо курган, вільна від дитячих жертвоприношень, але ми виявили протилежне", — сказав Габріель Прієто.

Фото: Huanchaco Archaeological Program

Розкопки в Пампа-Ла-Крус тривають кілька років. Наразі на цьому місці знайдено 323 жертви жертвоприношення дітей, а ще 137 дітей і троє дорослих жертв знайдені на сусідньому місці під назвою Лас-Ламас. Ці останки також показують, що серця дітей були вилучені.

Згідно з археологічними знахідками, ймовірно, ще багато дитячих жертвоприношень очікують свого відкриття.

Фото: Huanchaco Archaeological Program

"Це може бути понад 1000 жертв, як би божевільно це не звучало", – сказав Прієто.

Радіовуглецеве датування ще не провели на 76 нещодавно виявлених скелетах, але раніше знайдені жертви в Пампа-Ла-Крус датуються між 1100 і 1200 роками нашої ери, сказав Прієто. Приблизно в цей час у цьому районі процвітав народ чіму, відомий своїми тонкими виробами з металу та містом Чан-Чан.

Прієто сказав, що незрозуміло, чому чіму приносили дітей у жертву в цій місцевості в такому великому масштабі, але чіму також побудували систему штучного зрошення та нові сільськогосподарські поля поблизу, і деякі жертви, можливо, були зроблені, щоб "освятити цю сільськогосподарську систему".

Фото: Huanchaco Archaeological Program

Люди, які жили в Уанчако протягом першого тисячоліття нашої ери, також практикували людські жертвоприношення в цьому районі, сказав Річард Саттер, професор антропології в Університеті Пердью Форт-Вейн, який є частиною команди, що працює в Уанчако. Це означає, що чіму, можливо, продовжували тривалу практику в цьому районі.