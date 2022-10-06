Знадобилося лише кілька годин: вчені розповіли, як з'явився Місяць

Вчені провели моделювання, яке показало, що Місяць міг з'явитися фактично відразу після зіткнення, яке викинуло у космос частину матеріалу Землі. Раніше передбачалося, що це потребували сотні тисяч років, повідомляє Science alert.

У 1970-х роках з'явилася теорія, згідно з якою Місяць сформувався в результаті зіткнення Землі з іншою планетою - Теєю. Внаслідок цього зіткнення утворилася гігантська хмара уламків, з якої протягом сотень тисяч років і сформувався супутник нашої планети.

Але нове моделювання показало, що цей процес був майже миттєвим. Ймовірно, що Місяць утворився лише за кілька годин.