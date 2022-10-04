До Землі на високій швидкості летять одразу чотири астероїди

Вони пролетять повз планету в «Судний день».

До Землі на високій швидкості летять одразу чотири астероїди
Повз Землю пролетить відразу чотири астероїди
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

4-5 жовтня повз Землю на високій швидкості пролетять відразу чотири астероїди. Як повідомляє The Jerusalem Post, це станеться напередодні Йом-Кіппура і в саме свято, яке відзначають іудеї, і назву якого можна перекласти як «Судний день».

Астероїди отримали позначення 2022 SM21, 2022 SO11, 2018 VG та 2022 SJ28. Діаметр першого з них оцінюється в дев'ять – 20 метрів. Хоча це і невеликі розміри, він рухається на дуже високій швидкості, близько 15 кілометрів на секунду, що в 44 рази більше за швидкість звуку.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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