2022-10-04
До Землі на високій швидкості летять одразу чотири астероїди
Вони пролетять повз планету в «Судний день».
Повз Землю пролетить відразу чотири астероїди© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
4-5 жовтня повз Землю на високій швидкості пролетять відразу чотири астероїди. Як повідомляє
Астероїди отримали позначення 2022 SM21, 2022 SO11, 2018 VG та 2022 SJ28. Діаметр першого з них оцінюється в дев'ять – 20 метрів. Хоча це і невеликі розміри, він рухається на дуже високій швидкості, близько 15 кілометрів на секунду, що в 44 рази більше за швидкість звуку.
Фаїна Вауліна, ZN.ua