Телескоп у Чилі помітив довгий «хвіст» уламків після зіткнення DART з астероїдом

Хвіст розтягнувся приблизно на 10 тисяч кілометрів.

Телескоп у Чилі помітив довгий «хвіст» уламків після зіткнення DART з астероїдом
Уламки від зіткнення DART з астероїдом розтяглися на тисячі кілометрів
© SOAR telescope

Минулого тижня апарат Double Asteroid Redirection Test (DART) зіткнувся з Діморфом, супутником астероїда Дідім. А тепер наземний телескоп Southern Astrophysical Research (SOAR) зробив знімки наслідків цього удару, повідомляє Gizmodo.

На цих зображеннях чітко видно хвіст уламків, який розтягнувся на 10 тисяч кілометрів від точки удару. "Неймовірно, наскільки чітко ми можемо сфотографувати структуру та масштаби наслідків у наступні дні", - заявив Тедді Карета з Обсерваторії Лоуелла, який брав участь у дослідженні.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Удар DART об астероїд був сильнішим, ніж очікувалося – вченіУдар DART об астероїд був сильнішим, ніж очікувалося – вчені
Компанія Firefly Aerospace успішно запустила в космос ракету AlphaКомпанія Firefly Aerospace успішно запустила в космос ракету Alpha
"Озера" на Марсі можуть виявитися не тим, чим вважалося - вчені"Озера" на Марсі можуть виявитися не тим, чим вважалося - вчені
У Болгарії археологи знайшли "холодильник" давньоримських легіонерів: фотоУ Болгарії археологи знайшли "холодильник" давньоримських легіонерів: фото
Прорив у лікуванні раку: вчені зробили несподіване відкриття про метастазиПрорив у лікуванні раку: вчені зробили несподіване відкриття про метастази
Блок рекламы


Похожие новости
Удар DART об астероїд був сильнішим, ніж очікувалося – вченіУдар DART об астероїд був сильнішим, ніж очікувалося – вчені
NASA та SpaceX хочуть продовжити життя телескопа «Хаббл»NASA та SpaceX хочуть продовжити життя телескопа «Хаббл»
DART зіштовхнувся з астероїдом: чи вдалося йому «врятувати планету»DART зіштовхнувся з астероїдом: чи вдалося йому «врятувати планету»
Цієї ночі апарат DART вріжеться в супутник астероїда: на це можна подивитися онлайнЦієї ночі апарат DART вріжеться в супутник астероїда: на це можна подивитися онлайн
Телескоп «Джеймс Вебб» зробив неймовірно чіткі знімки кілець НептунаТелескоп «Джеймс Вебб» зробив неймовірно чіткі знімки кілець Нептуна
Полярні сяйва та гігантська червона пляма: телескоп NASA зробив вражаючі фото ЮпітераПолярні сяйва та гігантська червона пляма: телескоп NASA зробив вражаючі фото Юпітера
Вченим вдалося частково відновити органи свині через годину після її смертіВченим вдалося частково відновити органи свині через годину після її смерті
Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок найдальшої відомої зірки ВсесвітуТелескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок найдальшої відомої зірки Всесвіту
SpaceX запустить на орбіту телескоп вартістю 3,2 мільярда доларівSpaceX запустить на орбіту телескоп вартістю 3,2 мільярда доларів
Телескоп «Джеймс Вебб» знайшов найдальшу відому галактикуТелескоп «Джеймс Вебб» знайшов найдальшу відому галактику
Последние новости
Подгружаем последние новости