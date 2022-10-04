Телескоп у Чилі помітив довгий «хвіст» уламків після зіткнення DART з астероїдом

Минулого тижня апарат Double Asteroid Redirection Test (DART) зіткнувся з Діморфом, супутником астероїда Дідім. А тепер наземний телескоп Southern Astrophysical Research (SOAR) зробив знімки наслідків цього удару, повідомляє Gizmodo.

На цих зображеннях чітко видно хвіст уламків, який розтягнувся на 10 тисяч кілометрів від точки удару. "Неймовірно, наскільки чітко ми можемо сфотографувати структуру та масштаби наслідків у наступні дні", - заявив Тедді Карета з Обсерваторії Лоуелла, який брав участь у дослідженні.