Вчені показали, як виглядатиме Земля у майбутньому

Вчені з групи дослідження динаміки Землі Університету Кертін в Австралії змоделювали, як може виглядати наша планета в далекому майбутньому. Проведене моделювання показало, що, напевно, на Землі знову з'явиться один гігантський надконтинент, йдеться на сайті установи.

Вважається, що за кілька сотень мільйонів років на планеті з'явиться надконтинент Амазія. Таку назву йому дали, оскільки вважається, що Тихий океан зникне, з'єднавши разом Америку та Азію.