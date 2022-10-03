2022-10-03
Вчені показали, як виглядатиме Земля у майбутньому
Ймовірно, на нашій планеті знову залишиться лише один надконтинент, інформує
У майбутньому Землі може з'явитися один континент© Curtin University
Вчені з групи дослідження динаміки Землі Університету Кертін в Австралії змоделювали, як може виглядати наша планета в далекому майбутньому. Проведене моделювання показало, що, напевно, на Землі знову з'явиться один гігантський надконтинент, йдеться на
Вважається, що за кілька сотень мільйонів років на планеті з'явиться надконтинент Амазія. Таку назву йому дали, оскільки вважається, що Тихий океан зникне, з'єднавши разом Америку та Азію.
Фаїна Вауліна, ZN.ua