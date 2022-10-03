Вчені показали, як виглядатиме Земля у майбутньому

Ймовірно, на нашій планеті знову залишиться лише один надконтинент, інформує ZN.ua.

Вчені показали, як виглядатиме Земля у майбутньому
У майбутньому Землі може з'явитися один континент
© Curtin University

Вчені з групи дослідження динаміки Землі Університету Кертін в Австралії змоделювали, як може виглядати наша планета в далекому майбутньому. Проведене моделювання показало, що, напевно, на Землі знову з'явиться один гігантський надконтинент, йдеться на сайті установи.

Вважається, що за кілька сотень мільйонів років на планеті з'явиться надконтинент Амазія. Таку назву йому дали, оскільки вважається, що Тихий океан зникне, з'єднавши разом Америку та Азію.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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