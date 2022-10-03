Астрономи пояснили дивний нахил осі обертання Урану

Вчені з Національного центру наукових досліджень Франції заявили, що змогли пояснити причину дивного нахилу осі обертання Урана. Ймовірно, вся справа в тому, що в далекому минулому планета втратила супутник, що змусило її "лягти на бік", повідомляє Science alert .

Уран багато в чому нагадує інший крижаний гігант Сонячної системи, Нептун. Але в нього є низка особливостей, які впадають у вічі. По-перше, вісь його обертання настільки зміщена, що здається, що він лежить. Нахил осі обертання щодо площини орбіти планети становить 98 градусів. Крім того, Уран обертається за годинниковою стрілкою, що відрізняється від обертання більшості планет нашої системи.