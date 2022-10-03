Вчені розповіли про найшвидшого птаха на Землі

Він може рухатись швидше, ніж гепард.

Вчені розповіли про найшвидшого птаха на Землі
Сапсани є найшвидшими птахами на Землі
© Википедия

Гепард відомий як найшвидша тварина на Землі. Але коли мова заходить про птахів, які літають, а не пересуваються по поверхні, відповідь не така очевидна. Як повідомляє Live science, рекордсменом за швидкістю польоту та лову здобичі є сапсан.

За даними Національної федерації дикої природи США, ці птахи зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди. Латиною назва виду звучить як Peregrinus, що в перекладі означає «мандрівник». Це відбиває здатність птахів мігрувати на відстань до 25 тисяч кілометрів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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