2022-10-03
Вчені розповіли про найшвидшого птаха на Землі
Він може рухатись швидше, ніж гепард.
Сапсани є найшвидшими птахами на Землі© Википедия
Гепард відомий як найшвидша тварина на Землі. Але коли мова заходить про птахів, які літають, а не пересуваються по поверхні, відповідь не така очевидна. Як повідомляє
За даними Національної федерації дикої природи США, ці птахи зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди. Латиною назва виду звучить як Peregrinus, що в перекладі означає «мандрівник». Це відбиває здатність птахів мігрувати на відстань до 25 тисяч кілометрів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua