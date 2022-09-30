У Перу археологи знайшли могилу з останками понад 70 дітей, принесених у жертву: фото

У Перу виявили масове поховання дітей, принесених у жертву понад 450 років тому. Усього знайдено 76 скелетів, в одній могилі п'ятеро маленьких дітей сидять по колу.

Про це розповідає Daily Mail, інформує Апостроф .

Останки поховали в двох курганах, і всі діти, за винятком п'яти в одній могилі, були поховані ногами на схід і головою на захід. Це притаманно жертовним похованням стародавнього суспільства Чиму, відомого своїми жахливими звичаями.

Чиму - доїнкська культура, яка широко відома своїми нововведеннями у сільському господарстві, такими як будівництво великих іригаційних систем, а також жертвопринесенням дітей.

Дитячі могили було виявлено на археологічній ділянці Пампа-ла-Крус, розташованій у районі Уанчако. Цей регіон відомий масовими похованнями з останками дітей, найбільше з яких було виявлено у 2019 році.

Понад 140 хлопчиків і дівчаток віком від 5 до 14 років було вбито, що вважається масовим жертвопринесенням, щоб умилостивити богів релігії, що нині зникла. Команда проводить додаткові дослідження, щоб визначити, як ці діти були вбиті, і чи була інша причина, крім того, що вони були подарунком богам Чиму.