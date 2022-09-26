На Алясці з'являється все більше озер з «киплячим» метаном на поверхні

Вони є наслідком танення вічної мерзлоти.

На Алясці з'являється все більше озер з «киплячим» метаном на поверхні
На Алясці з'являється все більше озер з високим вмістом метану
© depositphotos/ rickmcmillin

Вчені з NASA заявили про те, що озера, які з'являються на Алясці внаслідок танення вічної мерзлоти, викидають в атмосферу велику кількість метану. Такі озера, звані термокарстами, настільки наповнені метаном, що можна побачити, як він "кипить" на їхній поверхні, повідомляє Science Alert.

Дедалі більше таких озер з'являється на Алясці через танення вічної мерзлоти, пов'язане з глобальним потеплінням та лісовими пожежами. Коли відбувається таке танення, масивні блоки льоду, які вклинилися в землю, також тануть, через що ґрунт обрушується на кілька метрів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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