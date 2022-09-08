Опубліковано неймовірно чіткі знімки поверхні Сонця

Зображення отримав телескоп імені Денієла Іноуе.

Опубліковано неймовірно чіткі знімки поверхні Сонця
Вчені опублікували детальні знімки поверхні Сонця
© NSO/AURA/NSF

Найпотужніший сонячний телескоп у світі, телескоп імені Деніела Іноуе, зробив знімки поверхні нашої зірки з безпрецедентними деталями. Як повідомляє Science Alert, на цих зображеннях можна розглянути середній шар атмосфери Сонця, відомий як хромосфера, який виглядає як тонкі волоски.

Усього було опубліковано два зображення, ширина кожного з яких складає близько 82 500 кілометрів. На них, зокрема, можна побачити "стільниковий візерунок", що складається з гранул завширшки близько 1600 кілометрів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Вчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтівВчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтів
В апарат ESA врізався потужний потік сонячної плазмиВ апарат ESA врізався потужний потік сонячної плазми
Жило задовго до динозаврів: у Канаді виявили останки невідомої твариниЖило задовго до динозаврів: у Канаді виявили останки невідомої тварини
У Мексиці знайшли зображення стародавніх правителів, які жили 2500 років тому: фотоУ Мексиці знайшли зображення стародавніх правителів, які жили 2500 років тому: фото
Вчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозокВчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозок
Блок рекламы


Похожие новости
"Джеймс Вебб" зробив знімки Юпітера, на них видно полярне сяйво"Джеймс Вебб" зробив знімки Юпітера, на них видно полярне сяйво
Недалеко від Каїра виявлено стародавній храм бога сонцяНедалеко від Каїра виявлено стародавній храм бога сонця
У Єгипті розкопали руїни стародавньої будівлі - може бути одним із загублених Храмів Сонця: фотоУ Єгипті розкопали руїни стародавньої будівлі - може бути одним із загублених Храмів Сонця: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости