2022-09-08
Опубліковано неймовірно чіткі знімки поверхні Сонця
Зображення отримав телескоп імені Денієла Іноуе.
Вчені опублікували детальні знімки поверхні Сонця© NSO/AURA/NSF
Найпотужніший сонячний телескоп у світі, телескоп імені Деніела Іноуе, зробив знімки поверхні нашої зірки з безпрецедентними деталями. Як повідомляє
Усього було опубліковано два зображення, ширина кожного з яких складає близько 82 500 кілометрів. На них, зокрема, можна побачити "стільниковий візерунок", що складається з гранул завширшки близько 1600 кілометрів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua