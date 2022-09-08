Опубліковано неймовірно чіткі знімки поверхні Сонця

Найпотужніший сонячний телескоп у світі, телескоп імені Деніела Іноуе, зробив знімки поверхні нашої зірки з безпрецедентними деталями. Як повідомляє Science Alert , на цих зображеннях можна розглянути середній шар атмосфери Сонця, відомий як хромосфера, який виглядає як тонкі волоски.

Усього було опубліковано два зображення, ширина кожного з яких складає близько 82 500 кілометрів. На них, зокрема, можна побачити "стільниковий візерунок", що складається з гранул завширшки близько 1600 кілометрів.